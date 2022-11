Cudowne dziecko Doliny Krzemowej - Elizabeth Holmes - idzie na 11 lat do więzienia

Holmes próbowała bronić firmy. Publicznie zapewniała, że wszystko jest w najlepszym porządku, ale w samej firmie robiła wszystko, by uciszyć krytycznych pracowników. Do samego końca zachwalała swe technologie na spotkaniach z inwestorami i potencjalnymi partnerami, zachęcając do dalszych inwestycji.