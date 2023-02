Jaki dobry router do domu wybrać? Każdy Kowalski sobie z tym poradzi

Powiedzmy sobie szczerze - większość z nas zapewne użytkuje routery, które otrzymaliśmy od dostawcy internetu. Po podpisaniu umowy do naszego domu zawitał pracownik techniczny, który przyniósł router, podłączył i skonfigurował do działania. Od tamtej pory stoi sobie gdzieś na uboczu, mruga diodami i generalnie nie przywiązujemy do niego większej wagi (chyba, że dochodzi do awarii internetu).



Sytuacja zmienia się, gdy urządzenie otrzymane od providera przestaje nam wystarczać, bądź musimy po prostu zainstalować własny router. Nie znasz się na routerach? Nic nie szkodzi - nasz poradnik dla początkujących pokaże ci, że jest to czynność nieskomplikowana, wymagająca podstawowej wiedzy i co najważniejsze, otrzymasz urządzenie, które znacznie lepiej będzie spełniać twoje potrzeby.