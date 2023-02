Chiński przełom w sprawie broni hipersonicznej. Będzie dwa razy potężniejsza

Na początek krótkie przypomnienie. Broń hipersoniczna to pociski, które mogą pędzić z prędkością hipersoniczną. Oznacza to, że lecą przynajmniej pięć, a niektóre nawet 25 razy szybciej od dźwięku. To 6000 do 30 tys. km/h!



No dobrze, ale po co komu tak szybka broń? Są przecież tradycyjne, sprawdzone i tańsze sposoby zrobienia krzywdy przeciwnikowi. W tym przypadku chodzi o to, co jest właściwie bezcenne - czas. Przy tych prędkościach bronią hipersoniczną można zniszczyć dowolny cel na globie w ciągu 15 minut. Zanim przeciwnik zdąży się zdziwić, jego dowództwo i najważniejsze uzbrojenie zwyczajnie znikną w eksplozjach. Broń hipersoniczna zostawia naprawdę mało czasu na reakcję, tym bardziej, że przed uderzeniem może ona jeszcze manewrować, co utrudnia pracę obrony przeciwlotniczej.