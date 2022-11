Patriot i działa z czasów Stalina. Tak wygląda obrona przeciwlotnicza Polski

Najniższa warstwa obrony przeciwlotniczej jest dość zróżnicowana zarówno jeśli chodzi o wiek jak i możliwości. Są to głównie działa i rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Jest to broń przeznaczona do obrony na bliskim dystansie konkretnych punktów np. mostów czy ważnych obiektów przemysłowych. Jest to zarazem ostatnia linia obrony.