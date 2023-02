Bing AI z reklamami? Microsoft chce odebrać Google’owi klientów

Radość z sukcesu Bing AI i imponującego informatycznego przełomu, jaki dokonał się na skutek współpracy Microsoftu i OpenAI, może być jednak przedwcześnie skrócona przez firmę Google. Ta co prawda wydaje się nieco zaskoczona nagłym zainteresowaniem Bingiem i Bing AI, ale szykuje na to ponoć bardzo mocną odpowiedź. Bota Bard, przy którym Bing AI ma być głupią zabawką. Zweryfikować tego jednak jeszcze nie możemy. Kilka osób z zespołu Spider’s Web ma już dostęp do nowego Binga. Bard, póki co, nie jest dostępny dla nikogo spoza Google’a.