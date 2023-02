Tak uczy się czatbot Google'a. Barda szkolą nie tylko eksperci

OpenAI i Microsoft zaskoczyły świat swoją technologią rozpoznawania znaczenia tekstu. ChatGPT i Bing AI to nie tylko czarujące i fascynujące zabawki. To również narzędzia znacząco automatyzujące wiele czynności. W tym poszukiwanie wiedzy, co do tej pory tożsame jest z przeglądaniem witryn listowanych przez wyszukiwarkę internetową, najczęściej tę Google’a. Po raz pierwszy od dekad pojawiło się coś, co realnie zagraża dominacji Wyszukiwarki Google.