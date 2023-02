Joe Biden: trzy zestrzelone chińskie balony szpiegowskie nie są ani chińskie, ani szpiegowskie

Od tego czasu minęły niemal dwa tygodnie, w trakcie których wyczulone już Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, ale także i sąsiadującej z nimi Kanady dostrzegły jeszcze kilka innych balonów, tudzież niezidentyfikowanych obiektów latających. Chcąc dać jasny sygnał, który dotrze do wszelkich wrogich krajów, w tym oczywiście do Chin, za każdym razem po zidentyfikowaniu obiektu, w jego stronę wysyłano myśliwce, które zestrzeliwały balon uniemożliwiając mu dalszą podróż. Do zestrzeleń doszło nad Alaską, nad kanadyjskim terytorium Jukon oraz nad Jeziorem Huron odpowiednio 10, 11 i 12 lutego. Co ciekawe, w przypadku balona przelatującego nad Jeziorem Huron, trzeba było wykorzystać dwa pociski Sidewinder, bowiem pierwszy… nie trafił w zasadniczo nieruchomy balon.