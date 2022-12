Thermomix może czuć się zagrożony. Jego odpowiednik od Xiaomi trafia właśnie do Europy

Może gotować jednocześnie do czterech potraw za sprawą komór do duszenia, grilowania, gotowania i gotowania na parze. Pojemnik główny ma 2,2 l pojemności i może być rozgrzany do 180 stopni Celsjusza. Wyróżnia się tym, że może upiec nawet 1 g produktu, gdy zachodzi taka potrzeba, a technologia pieczenia umożliwia równomierne podgrzewanie potraw. Oprócz tego w zestawie znajdziemy garnek o pojemności aż 15 litrów.