Dlaczego Wiedźmin w stylu Pokemon GO nie wypalił: wspominki nad trumną

Stworzenie zupełnie nowych misji, postaci oraz opowieści wymaga czasu. Doskonale to rozumiem. Dlatego dziwiło mnie, że w 2021 roku Witcher Monster Slayer nie oferował swoistego New Game+, polegającego na ponownym przechodzeniu głównego wątku fabularnego, ale na wyższym poziomie trudności i z lepszymi nagrodami. Potem jeszcze raz i jeszcze jeden. Dokładnie tak jak ma to miejsce w Diablo 3 z jego poziomami udręki. To proste, ale skuteczne narzędzie do ponownego wykorzystania stworzonej zawartości fabularnej.