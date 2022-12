Tego dźwięku na dworcu już nie usłyszysz. PKP wprowadziło ważną zmianę w swoich kasach

Nowe drukarki to dużo cichsze działanie, większa szybkość oraz lepsza czytelność wydruku biletów i paragonów. PKP dodaje, że na wydrukach paragonów będzie można umieścić przydatne dla pasażerów informacje, np. o połączeniach, a także treści marketingowe i reklamowe. Ta ostatnia wiadomość trochę mnie martwi, bo co jak co, ale reklam to nam w życiu nie brakuje. Na dworcach jest ich i tak bez liku, w pociągach również.