Big Techy jak koncerny paliwowe. Rujnują klimat, podgrzewają planetę i jeszcze na tym zarabiają

W raporcie opublikowanym przez organizację charytatywną Global Action Plan czytamy, że głównym problemem są reklamy online wyświetlane w serwisach społecznościowych. Odpowiadają one za jeden procent całkowitego zużycia energii na Ziemi. Mogłoby się wydawać, ze to niewiele. Sęk, w tym, że zdaniem twórców dokumentu ta ekstra emisja gazów cieplarnianych wcale nie przyczynia się do poprawy życia mieszkańców naszej planety. Nawet jeżeli miałoby chodzić wyłącznie o to, by reklamy były lepiej dopasowane do preferencji internautów.