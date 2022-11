Koniec zwolnień w Twitterze. Elon Musk w swoim stylu zaprasza do pracy

Nie ma już chyba dnia bez informacji o tym, co się dzieje w Twitterze - obecnie najgorętszym medium społecznościowym na świecie. Tym razem jednak doszło do pewnego zwrotu. Wszystko bowiem wskazuje na to, że faza bezpośredniego niszczenia firmy przez nowego właściciela została zakończona i rozpoczęła się praca nad jakością.