Telewizory Samsunga to już pełnoprawne konsole. Mnóstwo nowości od Xboxa i Nvidii

No dobrze, ale jak to właściwie działa? Najprościej jak to tylko możliwe. Instalujemy aplikację GeForce Now na telewizorze, podłączamy kontroler poprzez Bluetooth i gramy. Najlepsze efekty osiągniemy podłączając telewizor do internetu przewodem Ethernet. Jednocześnie warto przypomnieć, że w usłudze GeForce Now rozdzielczość 4K jest dostępna tylko w najwyższym planie RTX3080, który niestety jest kosztowny, ale daje jakość na poziomie topowych pecetów.