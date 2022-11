Samsung Odyssey Ark - recenzja zakrzywionego monitora 55"

Do tego dochodzą też aplikacje do streamingu gier. Odyssey Ark ma wbudowane połączenie internetowe (Ethernet i Wi-Fi), a więc można ściągnąć aplikacje GeForce Now, Xbox Game Pass czy Stadia [*], podłączyć pada (po Bluetooth, a jakże!) i grać, nawet bez konieczności podłączania komputera. Jako jeden z trzech graczy chmurowych w Polsce muszę ponarzekać, że aplikacja GeForce Now oferuje tylko rozdzielczość Full HD na platformie Tizen. W przypadku Odyssey Ark jest to bardzo bolesne. Z drugiej strony, ten sam GeForce Now uruchomiony na Windowsie lub macOS na sprzęcie podłączonym do Odyssey Ark zapewnia pełne 4K.