Tyle uwarunkowań rynkowych. A co z perspektywą zwykłego użytkownika? Osobiście nie mam czasu, chęci, ani siły, by angażować się w kolejnej aplikacji społecznościowej. Póki nie jestem przyparty do muru, korzystam z Twittera, na którym mam świetnie dostrojony feed, a także z Instagrama, na którym podglądam znajomych z prawdziwości. Są to aplikacje, z którymi jestem od ponad dekady. BeReal będę obserwował, ale z doskoku. Kolejne konto w nowym miejscu to po prostu za dużo.