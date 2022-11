Apple wchodzi w... metaverse

Ale to nie wszystko. Jak informuje Gurman, Apple wycofał także wielu ważnych specjalistów z zespołu budującego samochód i przeniósł ich właśnie do TDG. Jest wśród nich były szef projektu iCara - Dave Scott, który wrócił do Apple'a po krótkiej przerwie na szefowanie startupowi Hyperfine. Scott to znany w Dolinie Krzemowej specjalista ds. robotyki oraz cyfrowych usług medycznych. To także powinno nam sugerować, w czym urządzenie AR/VR od Apple'a może się specjalizować.