Dalej już nie zobaczymy. Teleskop Webba odkrył najodleglejsze galaktyki we wszechświecie

Odległy wszechświat to automatycznie wczesny wszechświat. Im dalej wszak zaglądamy, tym dłużej światło stamtąd musiało do nas podróżować z (sic!) prędkością światła. Jak zajrzymy naprawdę daleko, to zobaczymy światło, które na podróż do Ziemi potrzebowało niemal całą historię wszechświata.