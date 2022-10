Xbox nauczył się sterować TV. Świetna funkcja, chcę ją na PS5

Konsole PlayStation korzystały z HDMI-CEC na długo przed Xboksami, ale regulacja głośności telewizora to coś, czego mi brakowało i co z chęcią zobaczyłbym na moim PS5. Teraz, aby zmienić głośność podczas grania w God of War Ragnarok z dźwiękiem dobiegającym przez kino domowe, muszę szukać pilota od telewizora, pilota zestawu audio albo prosić o to Siri. Suwaki "audio volume" na PS5 dotyczą wyłącznie zestawów słuchawkowych oraz muzyki grającej w tle, np. poprzez Spotify.