NASA mówi: po co lądować na Marsie? Można się o niego rozbić

Oczywiście zwykły lądownik raczej nie poradzi sobie z takim zadaniem. Z tego też powodu naukowcy postanowili testowy lądownik wyposażyć w swego rodzaju składaną, wieloczłonową strefę zgniotu, która podczas uderzenia o powierzchnię składając się miałaby odprowadzić sporą część energii uderzenia. Gdyby udało się coś takiego opracować, koszty przygotowania dowolnej misji marsjańskiej znacząco by spadły. Co więcej, w końcu naukowcy przygotowujący misje marsjańskie mogliby spojrzeć także w te rejony Marsa, które ze względu na swoją wysokość dotychczas pozostają poza zasięgiem jakichkolwiek lądowników. Dotychczas na miejsce lądowania zawsze wybierane były miejsca leżące możliwie najniżej, bowiem zapewniają one możliwie najdłuższy lot przez atmosferę, a tym samym możliwie najdłuższe hamowanie aerodynamiczne.