Siedem minut horroru. Lądowanie na Marsie krok po kroku

W czwartek o godzinie 21:55 polskiego czasu na Marsie powinien wylądować łazik Perseverance. Informacja o tym, czy lądowanie się udało, powinna dotrzeć na Ziemię kilkanaście minut później. Zanim jednak sześć kół dotknie powierzchni Czerwonej Planety, łazik musi przeżyć siedem minut istnego horroru wchodząc w marsjańską atmosferę.

Lądowanie - krok po kroku

Tak naprawdę do lądowania łazika dojdzie 11 minut i 22 sekundy wcześniej, niż napisałem. Tyle bowiem czasu sygnał z Marsa z potwierdzeniem wykonania poszczególnych etapów lądowania będzie leciał na Ziemię. Poniższe godziny wskazują zatem momenty, w których sygnał powinien docierać na Ziemię.

21:38 Oddzielenie członu transferowego

Kapsuła z łazikiem oddzieli się od modułu transferowego, który podróżował z nim przez ostatnie sześć i pół miesiąca.

21:48 Wejście w atmosferę

Kapsuła wejdzie w najwyższe warstwy atmosfery Marsa. W tym momencie prędkość kapsuły wyniesie około 19 500 km/h.

21:49 Maksymalne tarcie

Rozcinająca rzadką marsjańską atmosferę spodnia część kapsuły z łazikiem, wskutek tarcia atmosferycznego osiągnie maksymalną temperaturę rzędu 1300 stopni Celsjusza.

21:52 Wypuszczenie spadochronu

Trzy minuty później poruszając się wciąż z prędkością naddźwiękową kapsuła wypuści spadochron, którego zadaniem będzie znaczące zmniejszenie prędkości kapsuły.

21:52 Odrzucenie osłony termicznej

Po wstępnym wyhamowaniu za pomocą spadochronu 20 sekund od jego wypuszczenia od kapsuły oddzieli się osłona termiczna skrywająca łazik. Dzięki temu łazik będzie w stanie wykorzystać zainstalowany na jego pokładzie radar do oceny odległości od powierzchni Marsa. System nawigacyjny łazika natomiast będzie w stanie pokierować lądowaniem tak, aby lądowanie odbyło się w najbezpieczniejszym dostępnym miejscu.

21:54 Odrzucenie górnej części kapsuły wraz ze spadochronem

W dwie minuty po wypuszczeniu spadochronu na wysokości ok. 2 km nad powierzchnią Marsa pozostała część kapsuły oddzieli się od łazika przymocowanego wciąż do modułu opadania, przemieszczającego się wciąż z prędkością ok. 300 km/h. Kilka sekund później uruchomione zostaną silniki hamujące członu opadania, które będą miały za zadanie zredukowanie prędkości opadania do 2,7 km/h oraz dolot do wybranego przez łazik miejsca lądowania. Teoretycznie silniki będą w stanie wybrać miejsce lądowania w promieniu ok. 600 metrów.

21:55 Lądowanie

Tuż nad powierzchnią Marsa moduł opadania opuści łazik na nylonowych linkach na powierzchnię. W momencie gdy koła łazika dotkną ziemi, linki zostaną zwolnione, a moduł opadania odleci na bezpieczną odległość (gdzie po prostu uderzy w powierzchnię Marsa).

O godzinie 21:55 powinniśmy zobaczyć podczas relacji w oknie poniżej euforię inżynierów w centrum kontroli misji. To właśnie wtedy powinna dotrzeć na Ziemię informacja o tym, że łazik wylądował bezpiecznie w kraterze Jezero.

Jeżeli lądowanie się powiedzie, będzie to dopiero piąty łazik w historii, który bezpiecznie wylądował na powierzchni Marsa. Pierwszym zadaniem łazika Perseverance będzie wykonanie niskiej jakości zdjęć miejsca lądowania i przesłanie ich na Ziemię. Zdjęcia wyższej rozdzielczości, ale także i film z lądowania (z dźwiękiem) dotrą na Ziemię dopiero w ciągu kilku kolejnych dni.

Całość lądowania powinna wyglądać jak na animacji poniżej:

