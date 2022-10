Okazało się, że żyję w mieście przyszłości. Nie wiem, czy to dobrze

Mam wrażenie, że coś zostało postawione na głowie. Na krótką metę korzystam, dzięki czemu jadę do domu taniej. Zresztą pewnie nie tylko ja. Długofalowo oznacza to, że coraz więcej osób skuszonych niskimi cenami w aplikacji przesiądzie się na taksówki. To oznacza większy ruch na ulicach, czyli korki i zanieczyszczenia, a przy tym mniejszą frekwencję w pojazdach komunikacji miejskiej. Rządzący miastem dostaną sygnał, że autobusy i tramwaje są znowu nierentowne, więc jeżeli kolejna podwyżka cen biletów nic nie da, to nie ma wyjścia: kasujemy linie.