Sonda Lucy zmierzająca do Jowisza przeleci koło Ziemi. Zaraz, co?

Co ciekawe, pierwotnie inżynierowie planowali zbliżenie sondy do Ziemi na odległość zaledwie 300 kilometrów. Decyzję jednak zmieniono po tym jak jeden z dwóch potężnych paneli słonecznych zasilających sondę nie rozłożył się do końca. Do dzisiaj inżynierowie starają się doprowadzić do pełnego rozłożenia panelu i zatrzaśnięcia wszystkich zatrzasków. Co mają panele wspólnego z przelotem w pobliżu Ziemi? Otóż analizując czynniki, które będą działały na sondę podczas przelotu na wysokości 350 kilometrów naukowcy musieli uwzględnić opór generowany przez rzadką, ale wciąż istniejącą na tej wysokości atmosferę ziemską. Na wysokości 300 km atmosfera jest znacznie gęstsza, a tym samym opór powietrza mógłby zniweczyć dotychczasowe sukcesy w rozkładaniu uszkodzonego panela słonecznego. Stąd i zdecydowano się na podniesienie punktu maksymalnego zbliżenia o 50 km.