Sonda Lucy wciąż walczy o energię słoneczną. Będzie jej potrzebowała w okolicach Jowisza

Pamiętacie jeszcze sondę Lucy, która kilka miesięcy temu wystartowała w podróż do planetoid trojańskich krążących wokół Słońca po tej samej orbicie co Jowisz. Mimo upływu czasu sonda wciąż nie otworzyła do końca swoich paneli słonecznych. Inżynierowie się jednak nie poddają.