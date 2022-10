Połączyłem iPhone’a z Windowsem, wyskoczył iCloud i Zdjęcia. Ale jedną rzecz trzeba jeszcze dopracować

W przypadku integracji z chmurą Apple’a na dane, trudno tu cokolwiek zarzucić. Może tylko to, że estetyka kreatora aplikacji od Apple’a pamięta chyba jeszcze wzornictwo Windowsa 2000, ale tu już się czepiam. Ważne jest to, że działa to równie dobrze, co na Macu i równie dobrze, co OneDrive na Windowsie. Zmiany i synchronizacja realizowane są błyskawicznie i w czasie rzeczywistym. Działa udostępnianie zasobów. Działa też mechanizm migawek znany z OneDrive’a, za sprawą którego dane są inteligentnie synchronizowane, a nie całość chmury.