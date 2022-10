Xiaomi kończy z jedną ze swoich domyślnych usług. Użytkownicy przejdą do Google'a

Chmurze Xiaomi nie pomaga też jej mała pojemność, bowiem za darmo użytkownicy dostają do dyspozycji jedynie 5 GB miejsca na pliki. Osoby zainteresowane wykupieniem większej ilości pamięci mogą wykupić pakiet 50 GB, 200 GB lub 1 TB na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. W najtańszym scenariuszu (50 GB na 3 miesiące) subskrypcja kosztuje niecałe 36 dolarów hongkońskich (23 złote), w najdroższym - 948 dolarów hongkońskich (ok. 600 złotych) za jeden terabajt na rok. Wypada to blado przy innych usługach oferujących podobne ilości pamięci.