Dane mają swoją grawitację i mogą uwięzić firmy. Jak odpowiedzialnie migrować do chmury

A to właśnie wiąże się z grawitacją danych. Dane przyciągają inne dane, a wokół dużych baz danych często gromadzą się aplikacje i usługi. Nie stanowi to problemu, kiedy wszystkie one rzeczywiście są blisko siebie. Jednak w przypadku dużych dystansów firmy muszą liczyć się z opóźnieniami. Właśnie ten przykład pokazuje, że migracja do chmury wymaga dużej dozy planowania i pracy nad architekturą. Z drugiej strony firmom, które nie posiadają jeszcze ustabilizowanych procesów może być łatwiej budować je od zera w chmurze.