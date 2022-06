Nadal jest świetny. Czy warto kupić Xiaomi Redmi Note 10 Pro w 2022 r.?

Naprawdę trudno znaleźć choć jeden powód, by wybrać tegoroczny, nowy model do 1500 zł zamiast ubiegłorocznego Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Bo nawet jeśli znajdziemy pojedyncze telefony, które wyprzedzają go w jednym czy dwóch obszarach, to zwykle są to urządzenia droższe, a nie są na tyle lepsze, by usprawiedliwiać wydanie dodatkowych pieniędzy na nowość, kiedy można oszczędzić na „roczniaku”. Nawet najwięksi entuzjaści muszą przyznać, że nie ma się tu do czego przyczepić. Owszem, może to odgrzany kotlet, ale na tyle niedrogi i na tyle smaczny, by zjeść go z przyjemnością.