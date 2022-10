Szalona promocja. Oszuści rozdają za darmo działające karty kredytowe. Wcześniej je ukradli

Takie hakerskie popisy nie są czymś, co często wycieka na światło dzienne. Tym razem złodziejom zależało jednak na rozgłosie. Opublikowali dane ponad 1,2 mln kart kredytowych, by zwrócić uwagę na stworzone przez nich w dark webie targowisko BidenCash. Dark web to silnie szyfrowana sieć, w praktyce gwarantująca pełną anonimowość - co poza wieloma pożytecznymi cechami wiąże się również z tym, że za jej pomocą łatwo obracać nielegalnym towarem, jak substancje zakazane, broń czy niestosowne materiały z nieletnimi.