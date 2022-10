Część twojego ciała powstała w Wielkim Wybuchu. Skąd wzięły się pierwiastki, z których się składamy?

Skąd wziął się tlen? Cały tlen we wszechświecie, także te atomy, które składają się na twoje dłonie i cały twój organizm, powstał we wnętrzu masywnych gwiazd pod koniec procesu fuzji helu. Oczywiście można tutaj powiedzieć bardziej szczegółowo, że tlen powstawał w procesie spalania wodoru w hel w tzw. cyklu węglowo-azotowo-tlenowym (cykl CNO), w tej warstwie gwiazdy, w której dochodziło do spalania wodoru, ale to już jest zbyt dużo szczegółów. Warto jednak zapamiętać, że po Wielkim Wybuchu żadnego tlenu nie było. Cały tlen we wszechświecie powstał i nadal powstaje we wnętrzach gwiazd.