Żeby jednak komfortowo jeździć po mieście, potrzebne są systemy do ładowania. Jasne, można to robić w domu czy w pracy, ale każdy kierujący będzie czuł się pewniej, jeżeli będzie miał gwarancję, że w razie czego podładuje rower i nie będzie skazany na siłę własnych mięśni. Punkty ładowania dla elektrycznych rowerów czy hulajnóg są w planach, ale nie są jeszcze częstym widokiem na polskich ulicach. To musi się zmienić.