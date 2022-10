W Biedronce sprzedają rower elektryczny. Nie jest tani, ale za to jest długodystansowy

Na pierwszy rzut oka to ciekawy model, bo mamy do czynienia z nowoczesnym składakiem. Idealnie pasuje więc do miasta i można go szybko złożyć, zabrać ze sobą do windy czy pod pachę do tramwaju. O ile nie przeszkodzi nam waga, bo model od firmy Jobobike waży 23,6 kg. To może być pierwsza wada, bo np. elektryczny składak od Xiaomi waży już tylko 14,5 kg, a Btwin, którego kupimy w Decathlonie, 18,6 kg.