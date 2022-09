Przez nasz układ przeleciał dziwny obiekt. Naukowcy się kłócą, czy był to statek obcych

Avi Loeb postanowił jednak skomentować wyniki tych badań w rozmowie z portalem The Daily Beast. Jak zauważa naukowcy przyjęli zbyt surowe kryteria. Po pierwsze, według Loeba nie ma żadnego powodu, aby żagiel był płaski. Równie dobrze mógłby mieć inny kształt, co automatycznie wpłynęłoby na ilość odbijanego przez niego światła. Co ważniejsze, Loeb dopuszcza możliwość, że to co przeleciało przez Układ Słoneczny to nie musi być sonda, a szczątki sondy, czy też szczątki statku kosmicznego, które nie muszą charakteryzować się jakimś sensownym kształtem.