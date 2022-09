Jakie rozmiary ma wszechświat? Zapnijcie pasy, ta podróż potrwa wiele miliardów lat

Jeżeli to za mało to dobije nas jeszcze jeden fakt. W naszej galaktyce znajduje się około 200-400 miliardów gwiazd. No tak, my widzimy ok. 5000 w idealnych warunkach, a w naszej galaktyce, na naszym lokalnym kosmicznym podwórku znajduje się jeszcze dodatkowe 199 999 995 000 innych gwiazd, których już gołym okiem nie dostrzeżemy. Można zatem dojść do wniosku, że tak naprawdę nic nie widzimy.



Czytaj także: Pięć największych wpadek w historii podboju kosmosu