Naprawili sondę znajdującą się 23 mld kilometrów od Ziemi. Voyager I znowu nadaje z sensem

Po przywróceniu sondy do pełni zdrowia pojawiło się pytanie: jakim cudem sonda nagle zaczęła korzystać z komputera, o którym już wszyscy dawno zapomnieli. W najbliższych tygodniach naukowcy przeanalizują wszystkie zapisy komputerów pokładowych sondy, aby zlokalizować przyczynę całego zamieszania. Możliwe, że wszystko zaczęło się od niewłaściwej komendy przesłanej do instrumentów przez inny komputer pokładowy. Szansa na to, że usterka się powtórzy jest niewielka, ale mimo to naukowcy są po prostu ciekawi tego, co mogło się wydarzyć w „mózgu” 45-letniej sondy.