Co się stanie kiedy sonda już zamilknie? Przede wszystkim nie będzie to porażka. Misja od dekad jest już niekwestionowanym sukcesem. Należy pamiętać, że sam fakt zamilknięcia sondy nie będzie oznaczał zakończenia jej misji. Owszem, my na Ziemi już od niej niczego nie usłyszymy, ale sama sonda nie zniknie, a dalej będzie przemierzała przestrzeń międzygwiezdną. Badania przeprowadzone w ubiegłym roku wykazały, że istnieje duża szansa na to, że sonda Voyager 1 będzie przemierzała przestrzeń kosmiczną przez kolejne… kilka miliardów lat.