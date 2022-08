Nowe zdjęcie z Teleskopu Webba wygląda, jakby ktoś brudnym palcem zabrudził soczewkę. Nie, to nie błąd

Ze względu na to, że gwiazdy nadal emitują stały strumień wiatru gwiezdnego, po każdym takim zbliżeniu - do którego dochodzi co 7,94 roku - wywiewają powstały pył w przestrzeń międzygwiezdną. I to właśnie tak wywiewany pył tworzy kolejne warstwy pierścieni widocznych na zdjęciu. W odpowiednio dużej odległości od gwiazdy pył się ochładza i rozprasza po przestrzeni międzygwiezdnej, gdzie już go nie widać. Z tego też powodu zawsze widać jedynie około 20 ostatnich pierścieni, co z kolei oznacza, że ten najbardziej zewnętrzny ma około 160 lat. Aktualnie obie gwiazdy powoli zbliżają się do siebie, nabierają prędkości i znowu przelecą przez peryastrony swoich orbit w 2024 roku. Możemy być pewni, że wydarzenie to będzie uważnie obserwowane m.in. przez Jamesa Webba.