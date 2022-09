Pięć największych wpadek w historii podboju kosmosu

W listopadzie 1982 roku inżynierowie z centrum kontroli misji wysłali do Vikinga nowe oprogramowanie, które miało poprawić wydajność starzejącego się akumulatora. Jak się później okazało, oprogramowanie po dotarciu do lądownika nadpisało dane wykorzystywane przez antenę lądownika do podążania za ruchem Ziemi na marsjańskim niebie. W efekcie zaktualizowany Viking 1 nadal działał, ale nigdy już nie zwrócił swojej anteny w stronę Ziemi, przez co nigdy już żadne dane z lądownika do nas nie trafiły. Naukowcy próbowali naprawić sytuację przez kolejne cztery miesiące, jednak wszystkie próby kontaktu z lądownikiem spełzły na niczym.