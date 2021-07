Trup wikinga do dziś stoi na Marsie. 45 lat od pierwszego lądowania na Czerwonej Planecie

Dokładnie tak samo jak wielokrotnie później, po wejściu w atmosferę lądownik zmniejszył prędkość skryty za osłoną termiczną, następnie na wysokości 6 km otworzył spadochron, a 1500 m nad ziemią uruchomione zostały silniki rakietowe, które wyhamowały go na tyle, aby bezpiecznie wylądował na powierzchni. Było to pierwsze w historii udane lądowanie na Marsie .

Jednocześnie przed Vikingiem ludzie niewiele wiedzieli o tym, co faktycznie znajduje się na powierzchni Czerwonej Planety. Carl Sagan, astronom i popularyzator nauki z lat 70. i 80., dopuszczał nawet możliwość istnienia większych form życia. W jednym z wywiadów powiedział:

W rzeczywistości nie ma powodu, by wykluczyć z Marsa organizmy w przedziale rozmiarów od mrówek po niedźwiedzie polarne. Istnieją nawet powody, dla których duże organizmy mogą sobie radzić lepiej niż małe organizmy na Marsie.

Co więcej, to właśnie Sagan przekonał inżynierów w NASA do tego, aby na pokładzie lądownika zainstalować kamery, które miałyby potwierdzić lub zaprzeczyć obecności "makrobów" na powierzchni planety.