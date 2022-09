Battlefield to jedna z dwóch największych marek na rynku klasycznych sieciowych militarnych shooterów. Drugą jest Call of Duty od Activision Blizzard. Obie ostatnio romansują z formatem Battle Royale (przy czym Warzone od Call of Duty cieszy się znacznie większą popularnością), obie też niemal zawsze dokładały kampanię dla pojedynczego gracza. Z pewną małą różnicą.