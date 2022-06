Tak wygląda Ewelina Lis w Battlefield 2042. Polka wypada świetnie, ale jedna nowa mapa to jakiś żart

Gracze oczekiwali, że wraz z pierwszym sezonem zostaną zalani nową zawartością. Zwłaszcza, iż ten został opóźniony o kilka miesięcy. Tymczasem na Godzinę Zero składa się jedna nowa specjalistka, zaledwie jedna nowa mapa (!), dwie nowe bronie (!!) i dwa nowe helikoptery. To tyle. Gdyby w czasach Battlefielda 3 i Battlefielda 4 ktoś mi powiedział, że rozszerzenia do kolejnych odsłon tego FPS-a będą tak skromne, nigdy bym w to nie uwierzył. Wtedy każde płatne DLC wprowadzało cztery mapy i kilkanaście elementów uzbrojenia.