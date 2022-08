Oczywiście, mowa tutaj o dużym kroku w dobrą stronę, ale do pełnego sukcesu jeszcze zdecydowanie daleko. Badacze wskazują, że w centralnej części Wielkiej Rafy Koralowej żywe koralowce osiągnęły poziom 33 proc., a w regionie północnym aż 36 proc. Może się to wydawać niewiele, ale jest to już wzrost, który przywraca nadzieję na to, że koralowce potrafią się odrodzić i wrócić do życia. Gdyby ten trend się utrzymał w kolejnych latach, a epizody blaknięcia rafy stałyby się nieco rzadsze, być może wspaniała rafa koralowa, która jest jednym z najbardziej unikatowych ekosystemów morskich na Ziemi, może wrócić do pełni glorii i uchronić przed wyginięciem tysięcy gatunków, które na niej polegają.