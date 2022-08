Odra skażona jest rtęcią. Państwo zawiodło, Polacy domagają się dymisji

Wciąż nie wiemy, co doprowadziło do śmierci tysiąca ryb oraz innych zwierząt, w tym bobrów. Lokalne wędkarskie społeczności i osoby zajmujące się ochroną środowiska na własną rękę wyławiają z Odry martwe ciała, by te nie stały się pożywką dla ptaków czy innych organizmów.