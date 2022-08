Odra umiera. Skażona woda zabija ryby i bobry, a ptaki uciekają w popłochu

Na naszych oczach z dnia na dzień zatruto naszą rzekę. Czym zajmą się teraz instytucje odpowiedzialne za wyjaśnienie tej sprawy i naprawę szkód? Czy stanie się tak jak po zatruciu rzeki Baryczy (długie dochodzenia i brak wskazania winnego zatrucia ponad 80 km rzeki) i spuszczenia fenolu do Odry (kilka tygodni temu do Odry spuszono fenol - wędkarze donosili o zanieczyszczeniu fenolem od okolic Brzegu Dolnego do okolic Szczecina - na kilkusetkilometrowym odcinku Odry - do dzisiaj nie wykryto i nie ukarano sprawcy). Czy też obecne wzburzenie i presja społeczna doprowadzą do wykrycia sprawcy i do wdrożenia działań przywracających stan przyrody Odry? – zastanawia się pisząc na swoim facebookowym profilu Nieznański.