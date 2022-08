Zastąpią ludzkich ochroniarzy robopsami. W centrum kosmicznym wprowadzają nowe porządki

Przedstawiciele Departamentu Obrony wskazują, że roboty będą wykorzystywane do oceny zniszczeń w incydentach na terenie centrum kosmicznego, ale jednocześnie będą mogły patrolować obszar należący do centrum kosmicznego, dzięki czemu będzie można przesunąć ludzi dotychczas zajmujących się patrolowaniem do innych zadań. Zważając na to, że już za dwa tygodnie w okolice Przylądka Canaveral może przybyć nawet 100 000 osób, które będą chciały oglądać start misji Artemis I, czyli pierwszy start księżycowej rakiety SLS, to pomoc taka będzie z pewnością jak znalazł.