Powiedzieć, że Spot wygląda w Pompei nie na miejscu, to nic nie powiedzieć. Na wideo opublikowanym przez Park Archeologiczny Pompei dreptający po antycznych alejkach robo-pies wygląda co najmniej dziwacznie. Grunt jednak, że spełnia swoje zadanie - patroluje ruiny w godzinach, gdy nie ma tam odwiedzających oraz nocą, gdy na terenie ruin nie przebywa obsługa. Jako że Spot jest wyposażony w szereg sensorów i kamer, także noktowizyjnych, może on przekazywać komplet danych w czasie rzeczywistym do zarządzających nim ekspertów, a w razie wykrycia zdarzenia - błyskawicznie poinformować o tym patrole ochrony.