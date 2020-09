Wszyscy wiedzieliśmy, że to prędzej czy później się stanie. Filmy opowiadające o najbliższej przyszłości wielokrotnie nas przed tym przestrzegały. W końcu fikcja staje się rzeczywistością.

No dobra, to lekka przesada, ale nie mogłem się oprzeć takiemu wstępowi, bowiem to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, gdy zobaczyłem poniższe nagranie.

Pod koniec września robo-pies Spot wyprodukowany przez Boston Dynamics został przyłapany przez przypadkowych ludzi na ulicach jednej z miejscowości w kanadyjskiej prowincji Ontario. Na zamieszczonym powyżej nagraniu można zobaczyć robota przemierzającego samodzielnie ulice wieczorową porą.

Reakcja Boston Dynamics

Po tym jak nagranie obiegło media społecznościowe i trafiło na nagłówki niektórych portali, producent Spota, Bostan Dynamics, wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że w rzeczywistości Spot został sfilmowany podczas rutynowych testów, a w pobliżu znajdował się jego właściciel, który sterował jego ruchami.

Robotów będzie tylko więcej

Nie zmienia to jednak faktu, że w przeciwieństwie do pociesznych robotów-zabawek takich jak chociażby Sony Aibo sprzed dwóch dekad, Spot jest specjalistycznym urządzeniem, które może być wykorzystywane chociażby w trakcie akcji ratowniczych po trzęsieniach Ziemi czy w zawalonych budynkach.

Miłośnikom netflixowego serialu Black Mirror z kolei może kojarzyć się z morderczymi psami robotami, które eliminowały ludzi w odcinku pt. Metalhead.

Przyznam, że poczułbym się nieswojo gdybym zobaczył Spota na ulicy bez właściciela z kontrolerem, choć doskonale wiem, że do sztucznej inteligencji, przed którą przestrzega chociażby Elon Musk, jest nam jeszcze bardzo daleko i raczej w najbliższych kilku dekadach realnie nam nie zagrozi.

A co wy byście pomyśleli, gdybyście podczas wieczornego spaceru natrafili na takie żółte ustrojstwo patrolujące ulice?