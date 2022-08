Twórca God of War wyśmiewa plagiat na Xbox, ale problem istnieje. MS Store to targ podróbek

Cory Barlog to aktualnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "nowej fali" producentów z branży gier. Lider finansowanego przez Sony studia Santa Monica zyskał sympatię graczy świetnym powrotem serii God of War na konsoli PlayStation 4. Korzystając z mediów społecznościowych, Barlog odniósł się do wiadomości GameSpotu dotyczącej plagiatu God of Wara na Xboksie, publikując popularnego mema "Look how they massacred my boy".