Przyglądając się Rise of the Kings z bliska, trudno dostrzec tutaj jakikolwiek unikalny charakter. Chińska produkcja to zlepek artystycznych wpływów popularnych klasyków takich jak Władca Pierścieni, Warcraft czy Heroes of Might and Magic. Mamy do czynienia z tytułem wyciągniętym prosto z generatora, bez własnej duszy i własnej tożsamości. To typowy kliker, który strategią jest głównie z nazwy. Mimo tego nie brakuje graczy chętnych do wskoczenia w skórę Gerarda z Riviery, a następnie pokierowania królestwem Gomdoru.