Piosenka Janet Jackson zawiesza starsze laptopy. A przecież nawet nie fałszuje

To pierwszy taki przypadek w historii całej branży IT. Do tej pory wykonawcy muzyki pop gościli w biuletynach dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa tylko przy okazji kolejnych kampanii spamerskich. Taki a taki celebryta przyłapany z kochanką - a po kliknięciu w newsa komputer ciekawskiej osoby jest infekowany wirusem. Janet Jackson, jak na jedną z królowych pop przystało, pojawiła się w tych biuletynach ze znacznie większą klasą i przytupem.