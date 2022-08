Downtown Circle. Podniebne miasto otaczające najwyższy budynek na świecie

Downtown Circle póki co jest jedynie futurystyczną wizją. Warto jednak pamiętać, że stworzona została ona dla Dubaju, a tam miłośników futurystycznych projektów nikt się nie boi. Gdyby taki sam projekt powstał dla Chicago, wiedziałbym, że na etapie wizji się skończy. Z Dubajem jest inaczej. Jeżeli projekt spodoba się odpowiednim osobom, to być może za jakiś czas rzesze turystów będą oglądały Downtown Circle z tarasów widokowych Burj Khalifa lub odwrotnie. Nie jest to niemożliwe.